Вибрався з води, але замерз у яру: на Буковині загинув чоловік

Чоловік замерз дорогою додому.
У селі Клішківці Чернівецької області знайшли мертвим чоловіка, який пішов на рибалку та зник. Його тіло знайшли в яру біля водойми.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступника голови Клішковецької громади Анатолія Сапогівського.
Чоловік зник у суботу, 29 січня. Його друзі розповіли, що він пішов на рибалку. Біля місцевої водойми рятувальники знайшли особисті речі зниклого.
А вже 30 січня знайшли тіло замерзлого чоловіка. Покійний лежав у яру. За попередніми даними, чоловік провалився під кригу, зміг вилізти з води, однак не дійшов додому і замерз.
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