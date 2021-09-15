Вибух автомобіля у Дніпрі: що відомо про подію та загиблих (фото, відео)

Вибух автомобіля у Дніпрі: що відомо про подію та загиблих (фото, відео)

Правоохоронні органи попередньо кваліфікували подію як теракт.

У Дніпрі сьогодні, 15 серпня, пролунав вибух. Підірвався легковик Nissan, у якому перебувало двоє людей. В результаті вибуху загинула речниця ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева та керівник і власник тренінгового центру Aid Brothers Олексій Кавлак.

Що відомо про вибух на цей час, зібрав ТСН.ua.

Подумали, що вибухнув газ, а потім побачили охоплене вогнем авто

Сьогодні, 15 вересня, близько 9:00 на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі на тимчасовій зупинці вибухнув автомобіль Nissan Primera, в салоні якого перебували двоє людей.

За словами очевидців, вибух був такої сили, що в сусідньому будинку на першому поверсі вилетіли шибки. Спочатку місцеві мешканці думали, що в одній з квартир вибухнув газ. Однак згодом побачили, що палає автомобіль.

ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області

На місці події виявили двох загиблих: водія автомобіля і пасажирку. Особу водія встановили одразу, особу пасажирки - трохи згодом.

"Станом на 10:30 встановлено, що в автомобілі перебували чоловік та жінка. За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт). Особи загиблих встановлені за документами, виявленими на місці події", - повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.

Стало відомо, хто перебував у салоні авто

Загиблою жінкою виявилася виявилася прессекретарка ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева. Загиблим виявився керівник і власник тренінгового центру Aid Brothers Олексій Кавлак.

Про смерть своєї співробітниці повідомили в Головному управлінні ДСНС України.

“Сьогодні близько дев’ятої ранку трагічно загинула начальниця Відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречіщева. Дар`я була одна з найкращих співробітників ДСНС, а очолюваний нею відділ - одним із найбільш передових, найбільш фахових, найбільш потужних серед усіх регіональних пресслужб ДСНС”, — розповіли в пресслужбі ДСНС України.

Інформацію про загибель свого керівника Олексія Кавлака також підтвердили в "Українському Легоні", де він працював.

"Сьогодні вранці загинув Олексій Кавлак "Змій". Член Ради ГО "Український Легіон", інструктор з домедичної допомоги, засновник проекту "Aid Brothers", інструктор 44 навчального центру, учасник та співорганізатор проекту "Нащадки Вільних". Навчав військових, навчав поліцію, навчав цивільних людей, останній рік активно втілював спільні проекти з ДСНС в м.Дніпро", - йдеться в повідомленні організації.

Слід зазначити, що авто, яке вибухнуло, належало загиблому Олексію Кавлаку.

Вибух автівки попередньо кваліфікували як теракт

Як повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області, на місце події одразу вирушила слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

"За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - зазначили у пресслужб поліції.

СБУ відкрила провадження щодо вибуху автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі за статтею "Терористичний акт". Про це повідомили на офіційній сторінці Служби безпеки України в Facebook.

"Наразі за фактом події внесено відомості до ЄРДР за ч.3 ст.258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України. СБУ проводить відповідні слідчі дії з метою встановлення всіх обставин вибуху та осіб, причетних до нього", - повідомили в СБУ.

Що відомо про загиблих

Загиблому Олексію Кавлаку було 44 роки. Він керував і був власником тренінгового центру Aid Brothers а також був старшим інструктором ГО "Український Легіон", командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.

Чоловік їздив містами України та на передову і проводив тренінги із невідкладної допомоги для активістів ГО, правоохоронців, рятувальників, військових та небайдужих городян.

"Наскільки знаю, він не є учасником бойових дій. В "Українському легіоні" з 2014 року, з самого початку. Інструктор з домедичної допомоги, мав багато виїздів для проведення тренінгів у війська і на передову. Брав участь в проектах з мінної безпеки - навчання проводилися на території Луганської та Донецької областей для школярів", - розповів в коментарі OBOZREVATEL глава ГО "Український Легіон" Олександр Санніков.

В організації не бачать зв'язок між трагедією і діяльністю загиблого.

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Санніков зазначив, що в приватному спілкуванні Олексій Кавлак останні дні поводився цілком звичайно, не підозрював про загрозу його життю і не виявляв ніякої стурбованості.

У Дніпрі Олексій Кавлак перебував з 11 вересня. Він проводив вуличні майстер-класи з тактичної медицини.

Також в результаті вибуху загинула 36-річна речниця пресслужби ДСНС у Дніпропетровській області Дар'я Гречищева. Вони з Олексієм Кавлаком працювали над спільним проєктом.

Дар'я закінчила Національний гірничий університет, впродовж кількох останніх років працювала начальницею відділу зв’язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС у Дніпропетровській області, була волонтеркою Червоного Хреста. Жінка активно відстоювала гендерну рівність.

"Немає тих слів в цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Дар'я Гречищева - це приклад для всіх тих, хто живе Службою порятунку! Це Людина з великої літери. Це справжній професіонал своєї справи", - висловили співчуття щодо загибелі колеги у ДСНС у Дніпропетровській області .

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