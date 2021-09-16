Вибух авто у Дніпрі: стало відомо де і коли прощатимуться із загиблими Дар'єю Гречищевою та Олексієм Кавлаком

Вибух авто у Дніпрі: стало відомо де і коли прощатимуться із загиблими Дар'єю Гречищевою та Олексієм Кавлаком

З загиблими під час вибуху попрощаються у Дніпрі.

У Дніпрі попрощаються із загиблими в результаті вибуху авто - речницею обласного управління ДСНС Дар’єю Гречищевою та членом громадського об’єднання, інструктором з тактичної медицини Олексієм Кавлаком.

Про прощання з прес-секретарем Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Дар'єю Гречищевою повідомляють на сайті управління.

"Траурна церемонія прощання відбудеться 17 вересня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 92Б у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Похоронна процесія пройде на міському кладовищі за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів", - йдеться в повідомленні.

Про прощання у Дніпрі із загиблим Олексієм Кавлаком повідомила депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич.

"Прошання з Олексієм Кавлаком відбудеться на 16.00, сьогодні, 16 вересня, біля моргу лікарні ім. Мечникова. Адреса лікарні ім.Мечникова: площа Соборна 14. Патологоанатомічне бюро (морг) розташоване на території лікарні", - написала вона.

Нагадаємо:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання