Вибух авто у Дніпрі: стало відомо де і коли прощатимуться із загиблими Дар'єю Гречищевою та Олексієм Кавлаком

З загиблими під час вибуху попрощаються у Дніпрі.
У Дніпрі попрощаються із загиблими в результаті вибуху авто - речницею обласного управління ДСНС Дар’єю Гречищевою та членом громадського об’єднання, інструктором з тактичної медицини Олексієм Кавлаком.
Про прощання з прес-секретарем Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області Дар'єю Гречищевою повідомляють на сайті управління.
"Траурна церемонія прощання відбудеться 17 вересня 2021 року о 10:00 за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Заводська, 92Б у Храмі Різдва Пресвятої Богородиці. Похоронна процесія пройде на міському кладовищі за адресою: м. Нікополь, вул. Електрометалургів", - йдеться в повідомленні.
Про прощання у Дніпрі із загиблим Олексієм Кавлаком повідомила депутатка Верховної Ради Яна Зінкевич.
"Прошання з Олексієм Кавлаком відбудеться на 16.00, сьогодні, 16 вересня, біля моргу лікарні ім. Мечникова. Адреса лікарні ім.Мечникова: площа Соборна 14. Патологоанатомічне бюро (морг) розташоване на території лікарні", - написала вона.
Нагадаємо:
- У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей.
- Поліція кваліфікувала подію як теракт.
- Однією із загиблих виявилась начальниця відділу зв'язків з громадськістю ДСНС у Дніпропетровській області Дар`я Гречищева.
- Ще одним загиблим є Олексій Кавлак. Він був старшим інструктором Українського Легіону, командиром взводу Київської Святошинської роти, інструктором 44-го навчального центру тактичної медицини.