Вибух автомобіля у Дніпрі: біля Управління ДСНС області вшановують пам'ять загиблої жінки

Детонація вибухового пристрою забрала життя двох людей.

У Дніпрі біля Головного управління ДСНС в Дніпропетровській області вшановують пам'ять загиблої під час вибуху легковика Дар'ї Гречіщевої.

Про це пише видання "Інформатор".

Місце, куди дніпряни і колеги Дар'ї несуть квіти, обладнали на вулиці Короленка в будівлі управління ДСНС області. Там стоїть її портрет, біля якого запалюють лампадки.

Відзначимо, що 35-річна Дар'я Гречіщева була начальником відділу по зв'язку із засобами масової інформації та громадськістю ДСНС в Дніпропетровській області, була волонтером Червоного хреста, а також однією з перших стала просувати гендерну рівність на службі.

Нагадаємо, що Дар'я Гречіщева загинула 15 вересня під час вибуху легкового автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького. Разом з нею детонація вибухового пристрою забрала життя члена громадської організації “Український легіон” Олексія Кавлака.

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