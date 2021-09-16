Вибух автомобіля у Дніпрі: у загиблого Олексія Кавлака знайшли вдома саморобні вибухові пристрої — соцмережі

Вибух автомобіля у Дніпрі: у загиблого Олексія Кавлака знайшли вдома саморобні вибухові пристрої — соцмережі

Зараз правоохоронці за фактом вибуху проводять перевірки.

У загиблого під час вибуху легковика в Дніпрі Олексія Кавлака вдома знайшли саморобні вибухові пристрої.

Про це анонімні джерела пишуть в соціальних мережах.

Попередньо, вдома у чоловіка знайшли кілька виготовлених самостійно вибухових пристроїв. Зараз триває експертиза, встановлюються всі деталі події.

"Чи відбулася детонація вибухівки, яку він міг перевозити, або хтось підклав вибуховий пристрій в авто, щоб його вбити — невідомо. Слідство припускає, що Дар’я Гречищева стала випадковою жертвою. Також поліція перевіряє чи схожий почерк вибуху на той, яким був убитий журналіст Павло Шеремет", — відзначили в публікації.

Нагадаємо, що вибух автомобіля Nissan Primera стався вранці 15 вересня на проспекті Богдана Хмельницького. Детонація була такої сили, що тіла постраждалих розірвало на частини. Поліція кваліфікує інцидент як "терористичний акт".

В результаті вибуху загинула прессекретарка ДСНС в Дніпропетровській області Дар’я Гречищева, а також член громадської організації "Український легіон" Олексій Кавлак.

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