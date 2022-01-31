Вибух багатоповерхівки у Запоріжжі: у лікарні померла жінка, яка мала 80% опіків тіла

Вибух багатоповерхівки у Запоріжжі: у лікарні померла жінка, яка мала 80% опіків тіла

У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, а також опік верхніх дихальних шляхів.

У Запоріжжі померла одна з постраждалих внаслідок вибуху у багатоповерхівці.

Про це пише "Суспільне".

Постраждала жінка надійшла до лікарні екстреної медичної допомоги 28 січня після вибуху газоповітряної суміші у чотириповерховому будинку. У потерпілої медики діагностували закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, опіки понад 80% тіла, а також опік верхніх дихальних шляхів та опіковий шок.

Померла жінка о 03:25. Її особу встановити все ще не вдалося. Поліція розшукує родичів місцевої мешканки.

Нагадаємо, що вибух одразу забрав життя однієї жінки, ще двоє людей сильно постраждали. Їх госпіталізували до лікарні.

Читайте також: