Вибух Cybertruck біля готелю Трампа та стрілянина у Чорногорії: головні новини ночі 2 січня 2025 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі: Маск відреагував Читати далі –>
- Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - Deep State Читати далі –>
- Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
- Зросла кількість загиблих унаслідок новорічної атаки на Київ Читати далі –>
- Стрілянина в Чорногорії: 12 загиблих, серед них - підлітки Читати далі –>
Читайте також:
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.