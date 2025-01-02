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Вибух Cybertruck біля готелю Трампа та стрілянина у Чорногорії: головні новини ночі 2 січня 2025 року

Вибух Cybertruck біля готелю Трампа та стрілянина у Чорногорії: головні новини ночі 2 січня 2025 року

Вибух автівки стався поблизу готелю Трампа. Ілюстративне фото / Фото: motor1

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Вибух Cybertruck біля готелю Трампа у Лас-Вегасі: Маск відреагував Читати далі –>
  • Важка ситуація склалася в Нововасилівці південніше Покровська - Deep State Читати далі –>
  • Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State Читати далі –>
  • Зросла кількість загиблих унаслідок новорічної атаки на Київ Читати далі –>
  • Стрілянина в Чорногорії: 12 загиблих, серед них - підлітки Читати далі –>

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