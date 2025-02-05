Вибух біля ТЦК у Кам'янець-Подільському: з'явились нові деталі

У Кам'янець-Подільському у середу, 5 лютого, близько 13:00 біля будівлі ТЦК пролунав вибух. Наразі відомо про одного загиблого та чотирьох поранених.

Про це повідомив мер міста Кам'янець-Подільський Михайло Посітко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Дійсно, в нашому місті пролунав вибух, внаслідок якого загинула одна особа. Зараз відомо про чотирьох поранених, які знаходяться в стані середньої важкості. Особа, що загинула, – це якраз та, яка передавала речі нібито військовослужбовцю, який перебував на території ТЦК. Саме під час такої передачі пролунав вибух. Фактично та людина, яка це робила, і загинула", – розповів мер.

За його словами серед постраждалих двоє лікарів ВЛК. Також постраждала одна перехожа людина та один військовий.

"Ситуація зараз контрольована, працюють відповідні оперативні служби на місці. Відповідно фіксується та збираються всі необхідні докази", – додав Михайло Посітко.

З'явилось відео з місця вибуху біля будівлі ТЦК у Кам’янець-Подільському

Нагадаємо, СБУ встановила обставини вербування терориста, який здійснив підрив ТЦК у Рівному. Російські спецслужби підірвали його як зайвого свідка.

Читайте також: