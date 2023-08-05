Вибух було видно з Криму, кілька членів екіпажу посікло склом - окупант про ситуацію на підбитому танкері

Інцидент стався на віддаленні за 32 морські милі від Керченської протоки.

"Очільник" руху "Ми разом із Росією" Володимир Рогов написав у себе в пабліку, що, за попередньою інформацією, "внаслідок атаки морськими дронами в Керченській протоці було пошкоджено цивільного російського танкера СІГ (SIG)".

Танкер стояв на якірній стоянці 471.

Внаслідок вибуху кілька членів екіпажу танкера посікло склом, загиблих немає.

Детонацію через вибух на кораблі було видно з півострова, що місцеві жителі вважали вибухом у районі н.п. Яковенкове неподалік Кримського мосту.

Група рятувальників вирушила з Новоросійська в район Керченської протоки, де, як повідомила низка Telegram-каналів, відбулася атака безпілотника танкером, повідомили російському пропагандистському "інфорагенству" ТАРС у Морському рятувальному підцентрі Тамані.

У Морському рятувально-координаційному центрі Новоросійська підтвердили інформацію про групу рятувальників, що висунулася.

Пізніше російські "ЗМІ" повідомили, що два буксири прибули до місця НС із танкером у Керченській протоці, вирішується питання про буксирування судна.

Також раніше йшлося про те, що у ймовірно підбитого дроном російського танкера затопило машинне відділення.

Раніше повідомлялося, що у районі Кримського мосту пролунали вибухи.