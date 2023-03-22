"Вибух дуже сильний був затремтіли стіни": очевидці розповіли про прильот ракети у Запоріжжя

Прилетіло між двома дев‘ятиповерхівками. Російські ракети вдарили близько полудня.

Ворог вчергове завдав масованого ракетного удару по Запоріжжю 22 березня. Там постраждали 34 людини. 29 госпіталізовані, з них троє дітей. Одна людина загинула

Наразі рятувальну операцію у Запоріжжі завершено.

Про ситуацію в епіцентрі руйнувань йдеться у сюжеті ТСН.

"Зруйновано чатсково дві дев‘ятиповерхівки, площею 250 метрів кв, Вдалося врятувати шістьох людей і домашніх тварин. На жаль, постраждали 34 людини. Серед них троє дітей, стан яких задовільний", - повідомила речниця ДСНС Запоріжжя Юлія Баришева.

Одна людина померла в лікарні від травм несумісних з життям.

"Вибух дуже сильний був затремтіли стіни... Я все ще боюся додому йти", - ділиться жителька Запоріжжя.

"Все згріло, згоріло все... Свічку за упокій поставлю пану Путіну", - ділиться постраждала.

Нагадаємо, 22 березня Росія завдала ракетного удару по житлових будинках в Запоріжжі. Рятувальники ліквідували пожежу в двох багатоповерхівках.

"Внаслідок влучання ракети між двома дев’ятиповерховими будинками частково руйнувалися зовнішні стіни під’їздів, квартир та балконів. У двох оселях виникла пожежа" йдеться у повідомленні ДСНС..

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