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Вибух газового балона на підприємстві у Дніпрі: мер міста повідомив про жертви

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Вибух газового балона на підприємстві у Дніпрі: мер міста повідомив про жертви

ФОТО: Володимир Зеленський / Telegram

Внаслідок пожежі на промисловому підприємстві у Дніпрі загинуло двоє людей.

Міський голова Дніпра наголосив, що запуску ракети РФ по підприємству не було.

Подробиці повідомив мер міста Борис Філатов.

"Вибух газового балона на промисловому заводі. Поки що два смертельні випадки. Пожежа на 2400 кв. футів. Наша ДСНС як завжди на висоті", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, вдень 3 червня у телеграм-каналах повідомлялося про вибух у Дніпрі. Після цього над містом з'явилася чорна хмара диму. Пізніше у ДСНС повідомили, що сталася пожежа на приватному підприємстві, внаслідок чого вибухнули газові балони, які зберігалисяЗагоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства. 

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