Вибух газового балона на підприємстві у Дніпрі: мер міста повідомив про жертви

Вибух газового балона на підприємстві у Дніпрі: мер міста повідомив про жертви

Внаслідок пожежі на промисловому підприємстві у Дніпрі загинуло двоє людей.

Міський голова Дніпра наголосив, що запуску ракети РФ по підприємству не було.

Подробиці повідомив мер міста Борис Філатов.

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"Вибух газового балона на промисловому заводі. Поки що два смертельні випадки. Пожежа на 2400 кв. футів. Наша ДСНС як завжди на висоті", - зазначив Філатов.

Нагадаємо, вдень 3 червня у телеграм-каналах повідомлялося про вибух у Дніпрі. Після цього над містом з'явилася чорна хмара диму. Пізніше у ДСНС повідомили, що сталася пожежа на приватному підприємстві, внаслідок чого вибухнули газові балони, які зберігалися. Загоряння сталося о 16:30 в металевому ангарі підприємства.

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