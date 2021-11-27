Вибух газу в Новій Одесі: під завалами будинку знайшли загиблу жінку та помер чоловік, якого евакуювали

Вибух газу в Новій Одесі: під завалами будинку знайшли загиблу жінку та помер чоловік, якого евакуювали

Тіло жінки знайшли на 4 поверсі.

У м. Нова Одеса Миколаївської області під завалами багатоповерхового будинку 27 листопада знайшли тіло жінки.

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Про це повідомили у ДСНС України.

"О 16:46 у м. Нова Одеса підрозділами ДСНС деблоковано тіло жінки з квартири на 4 поверсі. Медиками констатовано смерть жінки", - йдеться у повідомленні.

У Миколаївській ОДА додали, що помер також літній чоловік, якого евакуювали із сусіднього під'їзду. За попередньої інформацію чоловік помер від зупинки серця. Також троє людей постраждало.

Миколаївська ОДА

"Проведена екстрена евакуація 62 мешканців постраждалого будинку та понад 20 осіб мешканців сусіднього будинку. Інформація про кількість постраждалих уточнюється. Вжито заходів щодо посиленої охорони громадського порядку та обмеження доступу сторонніх осіб до постраждалої будівлі силами співробітників Головного управління Національної поліції в Миколаївській області – 150 осіб особового складу і 8 одиниць техніки та Національної гвардії України – 20 осіб і 2 одиниці техніки", - повідомили у Миколаївській ОДА.

Миколаївська ОДА

Нагадаємо, умісті Нова Одеса Миколаївської області стався вибух в п'ятиповерховому будинку: зруйновано два поверхи.

Раніше у будівлі було виявлено непритомну жінку.

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