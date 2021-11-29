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Вибух газу: в Новоодеській міськраді збирають гуманітарну допомогу для постраждалих

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Вибух газу: в Новоодеській міськраді збирають гуманітарну допомогу для постраждалих

dsns.gov.ua

Влада закликає долучитися до збору допомоги для постраждалих осіб

У Новоодеській міській раді наразі триває робота по збору та доставлення гуманітарної допомоги для постраждалих від вибуху побутового газу. 

Про це влада повідомляє у Facebook. 

"Велика подяка  небайдужим громадянам", - йдеться у повідомленні. 

Харчі тривалого зберігання та речі першої потреби можна приносити до міської ради.

"Додатково повідомимо  про відкриття спецрахунку для збору фінансової допомоги", - зауважили в раді. 

Як пояснив міський голова Нової Одеси, якщо не вдасться відновити будинок, мешканці отримають компенсаційні виплати, щоб вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться — поки невідомо. Оцінку втраченого майна повинна зробити експертна комісія. Поки що обіцяють знайти тимчасове, орендоване житло. А третій під’їзд, кажуть, придатний  для проживання. Туди вже дали світло.

У понеділок, 29 листопада, будинок обстежать газовики, після чого вирішать, коли та хто зможе повернутися у свою квартиру. 

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки

За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн. 

Новини тижня: другу добу рятувальники розбирають завали від вибуху 5-поверхівки в Новій Одесі

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