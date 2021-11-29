Вибух газу: в Новоодеській міськраді збирають гуманітарну допомогу для постраждалих

Влада закликає долучитися до збору допомоги для постраждалих осіб
У Новоодеській міській раді наразі триває робота по збору та доставлення гуманітарної допомоги для постраждалих від вибуху побутового газу.
Про це влада повідомляє у Facebook.
"Велика подяка небайдужим громадянам", - йдеться у повідомленні.
Харчі тривалого зберігання та речі першої потреби можна приносити до міської ради.
"Додатково повідомимо про відкриття спецрахунку для збору фінансової допомоги", - зауважили в раді.
Як пояснив міський голова Нової Одеси, якщо не вдасться відновити будинок, мешканці отримають компенсаційні виплати, щоб вони змогли придбати рівноцінне житло. Але коли це станеться — поки невідомо. Оцінку втраченого майна повинна зробити експертна комісія. Поки що обіцяють знайти тимчасове, орендоване житло. А третій під’їзд, кажуть, придатний для проживання. Туди вже дали світло.
У понеділок, 29 листопада, будинок обстежать газовики, після чого вирішать, коли та хто зможе повернутися у свою квартиру.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, скільки гучних аварій сталися у багатоповерхівках за останні роки.
За словами експертів, мешканцям багатоповерхівок варто подумати про відмову від застосування газових приладів і заміну їх на електричні. Проте вкрай необхідно наводити лад у газовому господарстві України. Зокрема, на пресмарафоні президент Зеленський анонсував велику реформу термомодернізації всіх багатоповерхівок, яка буде коштувати 300 млрд грн.