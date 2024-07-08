Вибух гранати у Луцьку: у поліції розповіли, хто кинув боєприпас у натовп людей

Лучанину загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

У неділю, 7 липня, у Луцьку на Ковельській невідомі кинули гранату у людей. Станом на 8 липня поліція встановила особу правопорушника. Ним виявився 35-річний житель Луцького району.

Про це повідомляє ГУНП у Волинській області.

"Зловмисник під час конфлікту кинув на проїжджу частину гранату, яка здетонувала. Внаслідок цього постраждало п’ятеро людей, четверо з них у лікарні. Чоловіка затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України", - розповіли правоохоронці.

За цим фактом відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України. Йдеться про замах на умисне вбивство та незаконне поводження з боєприпасами.

У ГУНП додали, що наразі вирішується питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

За вчинене лучанину загрожує від десяти до п'ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, у Луцьку на Ковельській невідомі кинули гранату у людей під час конфлікту. За словами очевидців, вибуховий пристрій кинули військові під час конфлікту.

Невідомі кинули гранату в людей у Луцьку

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