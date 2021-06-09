Вибух гранати у спальному районі Харкова: кількість потерпілих зросла до п'яти

Постраждали люди віком від 16 до 33 років.

У Харкові кількість постраждалих в результаті вибуху гранати зросла до п'яти. Боєприпас розірвався уночі в спальному районі поміж житлових будинків.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.



За даними поліції, у натовп людей гранату пожбурив 29-річний чоловік. Між ним та компанією молодиків виник конфлікт. У розпал суперечки чоловік дістав із кишені гранату РГД-5 і кинув її у своїх опонентів.

П'ятеро людей, віком від 16 до 33 років, зазнали осколкових поранень. Усі вони зараз перебувають у лікарні. Більше за всіх дісталося наймолодшому хлопцеві. У нього проникаюче поранення в грудну клітку. Його стан середньої тяжкості, кажуть медики.

Сам зловмисник не постраждав, його затримали. Свідки запевняють: чоловік був під дією наркотичних речовин. Утім, цю інформацію слідчі поки що не підтверджують. Про нападника відомо, що раніше він не потрапляв у поле зору поліцейських. Де взяв гранату - не пояснив. Поліція вже відкрила кримінальні провадження. За скоєне чоловіка можуть заґратувати до 15 років або навіть довічно.

Нагадаємо, що медики розповіли про стан трьох потерпілих в результаті вибуху гранати у Харкові.

Новини України: у Харкові внаслідок потужного вибуху постраждали троє людей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання