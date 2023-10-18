"Вибух і в нас все полетіло": очевидці розповіли про нічний ракетний обстріл Запоріжжя

Вночі проти 18 жовтня російські окупанти завдали шістьох ракетних ударів по Запоріжжю. Одна ракет влучила в житловий будинок у центрі міста. Загинуло щонайменше двоє людей.

Очевидці подій розповіли "Суспільному" про момент удару.

Один із мешканців під'їзду розповів, що ракета влучила в сусідську квартиру. Там проживало молоде подружжя, яке шукають під завалами.

"Прокинувся від удару та від крику дружини: її ноги були у склі. Я її обтрусив і потім побачив, що і у мене рани на руках", - згадує він.

Інша жителька будинку Владислава розповідає, що після другого вибуху побігла до укриття.

"Це жахливо. Я навіть не можу описати... Почули перший вибух, але не дуже гучний, пішли до коридору, де і сиділи. Потім почули дуже гучний звук і все затряслося. Почули як вилітають вікна. Ми злякалися. Ми в піжамах вибігли на подвір'я і вже по уламках добігли до підвалу, де укриття. Ми сиділи там перший час", - каже жінка.

Олексій Клименко згадує, що після того вибуху він разом із дружиною вийшли з дружиною у коридор:

"Стояли там, а потім — вибух і в нас все полетіло. Як потім виявилося, у нас повибивало рами, балкони, вхідні двері, міжкімнатні, повалило меблі. Ми після цього були в істериці та в шоці. Почали прибирати. Я спустився на подвір'я, а дружина прибирала. Якось закрили вікна в квартирі. Вийшли у двір, а нам сказали, щоб збиралися. Взяли найнеобхідніше", - каже він.

Як повідомлялося, вночі ворог ракетами обстріляв Запоріжжя. Російські війська нанесли 6 ракетних ударів по території міста. Спочатку повідомлялося про одного загиблого. Втім, кількість зросла.

Слід зауважити, що під час тривоги у Запоріжжі пролунала серія потужних вибухів.

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