Вибух на Бурштинській ТЕС став смертельним: помер у лікарні обпечений працівник

Вибух на Бурштинській ТЕС став смертельним: помер у лікарні обпечений працівник

Постраждалий отримав 60% опіків тіла і тиждень перебував в реанімації.

У неділю, 5 грудня, працівник Бурштинської ТЕС, який отримав опіки під час викиду пару, помер у реанімації.

Про це повідомили на Facebook-сторінці підприємства.

У повідомленні нагадали, що 28 листопада через викид гарячої пароводяної суміші і газів з топки котла машиніст-обхідник котельного устаткування Бурштинської ТЕС отримав до 60% опіків шкіри.

Також читайте У Мюнхені пролунав вибух на мості біля залізничного вокзалу: що сталося

Потерпілому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до Івано-Франківського опікового центру.

“Весь час лікарі боролися за життя потерпілого, адміністрація станції повністю забезпечувала його медикаментами, надавала все необхідне. 24/7 станція була на зв'язку з рідними та медиками. Не дивлячись на оперативні дії медиків, на жаль, отримані ушкодження були несумісні з життям”, - йдеться у повідомленні.

Адміністрація та трудовий колектив Бурштинської ТЕС висловили співчуття родині загиблого та пообіцяли всю необхідну допомогу.

Стан інших потерпілих стабільний, загрози життю немає.

Нагадаємо, внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС було госпіталізовано четверо осіб, серед яких двоє отримали серйозні опіки.

Читайте також: