Вибух на дитячому майданчику в Рівному – поліція затримала зловмисника

У п'ятницю ввечері, 4 листопада, у Рівному чоловік кинув гранату на дитячий майданчик.

Поліція затримала 20-річного зловмисника, який у п'ятницю, 4 листопада кинув гранату на дитячий майданчик у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.

Молодика доправили до медичного закладу. Прокуратура відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 4 листопада у Рівному пролунав вибух на дитячому майданчику. Поліцейські встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали 24-річний місцевий житель, п’ятирічна дівчинка, 28-річний поліцейський та 20-річний зловмисник.

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