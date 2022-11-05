Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Вибух на дитячому майданчику в Рівному – поліція затримала зловмисника

Вибух на дитячому майданчику в Рівному – поліція затримала зловмисника

Автор
Денькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
553
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Вибух на дитячому майданчику в Рівному – поліція затримала зловмисника

Фото: Національна поліція Рівненської обласі

У п'ятницю ввечері, 4 листопада, у Рівному чоловік кинув гранату на дитячий майданчик.

Поліція затримала 20-річного зловмисника, який у п'ятницю, 4 листопада кинув гранату на дитячий майданчик у Рівному.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Рівненській області.  

Молодика доправили до медичного закладу. Прокуратура відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального Кодексу України. Йому загрожує до семи років тюремного ув’язнення. Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, 4 листопада у Рівному пролунав вибух на дитячому майданчику. Поліцейські встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівки.

Внаслідок вибуху осколкові поранення отримали 24-річний місцевий житель, п’ятирічна дівчинка, 28-річний поліцейський та 20-річний зловмисник. 

Читайте також:

Селяни побилися аж на 6 кримінальних проваджень, а чому – пояснити не змогли

Селяни побилися аж на 6 кримінальних проваджень, а чому – пояснити не змогли

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
553
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація