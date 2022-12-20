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Вибух на Харківщині та відліт Путіна до Росії з Білорусі: головні новини ночі 20 грудня 2022

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
12к
Час на прочитання
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Вибух на Харківщині та відліт Путіна до Росії з Білорусі: головні новини ночі 20 грудня 2022

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 20 грудня 2022:

  • Путін полетів з Білорусі: у Барановичах було піднято винищувач Читати далі –>
  • На Харківщині вночі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа Читати далі –>
  • Окупантам Мелітополя не спиться: у місті прозвучали вибухи Читати далі –>
  • США турбує роль Білорусі в російській агресії - Білий дім Читати далі –>
  • МВФ ухвалив моніторингову програму для України: що це означає Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
12к
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