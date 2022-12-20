Вибух на Харківщині та відліт Путіна до Росії з Білорусі: головні новини ночі 20 грудня 2022

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Головні новини ночі 20 грудня 2022:
- Путін полетів з Білорусі: у Барановичах було піднято винищувач Читати далі –>
- На Харківщині вночі пролунав гучний вибух: спалахнула пожежа Читати далі –>
- Окупантам Мелітополя не спиться: у місті прозвучали вибухи Читати далі –>
- США турбує роль Білорусі в російській агресії - Білий дім Читати далі –>
- МВФ ухвалив моніторингову програму для України: що це означає Читати далі –>
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