Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень

Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень

Управління ДСНС у Харківській області

Відбулась остаточна ліквідація горіння залишків.

Майже тиждень знадобився, щоб ліквідувати пожежу на автозаправній станції в Харківській області.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 листопада.

 Вибух на АЗС стався минулого четверга біля селища Рай-Оленівка. Розгерметизувалася підземна ємність із газом. Полум’ям охопило і дві вантажівки, що були поруч. 

Водій здавав заднім ходом біля газового модуля і зачепив його, що й спричинило розрив, кажуть представники АЗС. 

Причини займання наразі встановлює і поліція. Залишки газового конденсату вдалося загасити лише напередодні.

Новини України: у Харківській області вдалося ліквідувати пожежу на АЗС

Новини України: у Харківській області вдалося ліквідувати пожежу на АЗС

Нагадаємо, у селищі Нова Рафалівка Рівненської області загорілася будівля на автозаправці. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

Читайте також:

Наступна публікація