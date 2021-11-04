Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень

Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень

Відбулась остаточна ліквідація горіння залишків.

Майже тиждень знадобився, щоб ліквідувати пожежу на автозаправній станції в Харківській області.

Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 листопада.

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Вибух на АЗС стався минулого четверга біля селища Рай-Оленівка. Розгерметизувалася підземна ємність із газом. Полум’ям охопило і дві вантажівки, що були поруч.

Водій здавав заднім ходом біля газового модуля і зачепив його, що й спричинило розрив, кажуть представники АЗС.

Причини займання наразі встановлює і поліція. Залишки газового конденсату вдалося загасити лише напередодні.

Новини України: у Харківській області вдалося ліквідувати пожежу на АЗС

Нагадаємо, у селищі Нова Рафалівка Рівненської області загорілася будівля на автозаправці. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.

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