Вибух на харківській АЗС: пожежу гасили майже тиждень

Відбулась остаточна ліквідація горіння залишків.
Майже тиждень знадобився, щоб ліквідувати пожежу на автозаправній станції в Харківській області.
Про це йдеться у ТСН.Ранок 4 листопада.
Вибух на АЗС стався минулого четверга біля селища Рай-Оленівка. Розгерметизувалася підземна ємність із газом. Полум’ям охопило і дві вантажівки, що були поруч.
Водій здавав заднім ходом біля газового модуля і зачепив його, що й спричинило розрив, кажуть представники АЗС.
Причини займання наразі встановлює і поліція. Залишки газового конденсату вдалося загасити лише напередодні.
Нагадаємо, у селищі Нова Рафалівка Рівненської області загорілася будівля на автозаправці. За попередніми даними, причиною загоряння стало коротке замикання електромережі.
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