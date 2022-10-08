Вибух на Керченському мосту: у Криму обмежили продаж товарів

У Криму, після вибуху на Керченському мосту, запровадили обмеження на продаж товарів.

У Криму, після вибуху на мосту через Керченську протоку, обмежили продаж товарів, щоб уникнути штучного ажіотажу.

Так званий Мінпром Криму повідомив, що відпуск товарів бакалійної групи обмежується в одні руки до 3 кілограмів.

"Продовольчий ринок насичений у повному обсязі, всі торгові мережі працюють у штатному режимі. Запаси продовольчих та непродовольчих товарів першої необхідності становлять до 55 діб. Причин підвищеного попиту немає", —заспокоїли в окупаційному відомстві.

Нагадаємо, сьогодні, 8 жовтня, на Кримському мосту стався потужний вибух, а потім - пожежа.

У Національному антитерористичному комітеті РФ заявили, що на Кримському мосту підірвали вантажний автомобіль. Унаслідок чого стався частковий обвал двох автомобільних прольотів, але арка над судноплавною частиною не пошкоджена.

"Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.

Всі подробиці ЧП на Кримському мосту читайте в нашому матеріалі.

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