Вибух на Кримському мосту: експерти назвали хибною версію із вибухівкою у вантажівці

Причиною вибуху на Кримському мосту не була вантажівка, як намагаються представити спецслужби Росії.

Про це повідомили у InformNapalm - міжнародній розвідувальній волонтерській спільноті.

"Знаєте, чому на рентгені не видно вибухівки? Бо її і не було в вантажівці. Версію про вибух вантажівки цілеспрямовано розганяє саме ФСБ, щоб випадково не вийшли на них самих", - сказали експерти.

Фото: InformNapalm

В InformNapalm дослідили розкадровку вибуху на Кримському мосту і побачили, що не вантажівка стала його причиною. Авто просто потрапило під засвіт.

Також у спільноті додали, що версія із вантажівкою не пояснює, чому відірвались два автодорожні прольоти мосту в різних місцях.

"Читачі окремо підкреслюють криворукість ФСБ фотошоперов, які навіть не можуть на рентгені намалювати всі осі вантажівки, яка за їхньою версією "підірвала Кримський міст". ФСБ підриває мости", - написали у InformNapalm.

Ситуація у Чорному морі: що відомо

Нагаддаємо, що у Чорному морі вдвічі зменшено корабельне угруповання ворога. 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму на Чорному морі. Напоготові 2 надводних ракетоносії із 16-ма "Калібрами" на бортах.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що окупований Крим починає перетворюватися на глухий кут для колабрантів. Вони вже втікають з окупованих територій України до Криму, а куди вони побіжать далі, невідомо.

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