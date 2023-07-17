Вибух на Кримському мосту і нова заява Трампа про завершення війни: головні новини ночі 17 липня

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Головні новини ночі 17 липня 2023 року:
- На Кримському мосту сталася "надзвичайна подія": перші подробиці інциденту Читати далі –>
- Чоловікові, який вбив свою сім'ю та скоїв смертельну ДТП, оголошено про підозру Читати далі –>
- США закликають Росію продовжити "зернову угоду" Читати далі –>
- Київ був дуже близький до оголошення евакуації взимку — Кличко Читати далі –>
- Знову завершує війну за 24 години: Трамп пояснив, як змусить Зеленського й Путіна укласти угоду Читати далі –>
- Росіяни повторно обстріляли підприємство в Харкові Читати далі –>
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