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Вибух на Кримському мосту і нова заява Трампа про завершення війни: головні новини ночі 17 липня

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1165
Час на прочитання
1 хв
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Вибух на Кримському мосту і нова заява Трампа про завершення війни: головні новини ночі 17 липня

Головні новини ночі 17 липня від ТСН.uа липня від ТСН.uа / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 17 липня 2023 року:

  • На Кримському мосту сталася "надзвичайна подія": перші подробиці інциденту Читати далі –>
  • Чоловікові, який вбив свою сім'ю та скоїв смертельну ДТП, оголошено про підозру Читати далі –>
  • США закликають Росію продовжити "зернову угоду" Читати далі –>
  • Київ був дуже близький до оголошення евакуації взимку — Кличко Читати далі –>
  • Знову завершує війну за 24 години: Трамп пояснив, як змусить Зеленського й Путіна укласти угоду Читати далі –>
  • Росіяни повторно обстріляли підприємство в Харкові Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1165
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