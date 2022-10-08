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Вибух на Кримському мосту: найсмішніші меми із соцмереж

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Вибух на Кримському мосту: найсмішніші меми із соцмереж

Українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

8 жовтня на Керченському мосту стався потужний вибух, окупаційна влада півострова стверджує, що зайнялася цистерна з паливом. Українці ж традиційно відреагували жартами на "бавовну", тим паче, що вибух стався на наступний день після дня народження Путіна.

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