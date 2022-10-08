Вибух на Кримському мосту: найсмішніші меми із соцмереж

Українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.
8 жовтня на Керченському мосту стався потужний вибух, окупаційна влада півострова стверджує, що зайнялася цистерна з паливом. Українці ж традиційно відреагували жартами на "бавовну", тим паче, що вибух стався на наступний день після дня народження Путіна.
Доброго ранку, Україно! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
October 8, 2022
Ахуєнно! https://t.co/2jevtGg3Ix— Рагулі Твіттерські (@ragulivna) October 8, 2022
October 8, 2022
У небі над кримським мостом було помічено Українського залізопуза, повідомляє «Щоденний віщун» pic.twitter.com/aPvS15Sfx1— А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (@ababahalamaha) October 8, 2022
Мамулечка, ты там как?#крымскиймост pic.twitter.com/7DG20f6yNH— КиевскийПрокрастинатор (@KyivProkrast) October 8, 2022
#крымскиймост, че с ебалом? pic.twitter.com/JkSD7SsTWm— Денис Гороховский (@den_g) October 8, 2022
#Крым #Крымскиймост #керченскиймост— Nahornyi Mykyta (@Krushevka) October 8, 2022
Пятачок ужасно спешил... pic.twitter.com/vo6ui6dMjF
#Кримськийміст...— Emircheg (@Emircheg) October 8, 2022
Гдє мой мост? (С) пнх#крымскиймост pic.twitter.com/t6jWk1wavN
#кримський #міст склався приблизно отак: pic.twitter.com/b0UIYbg3JK— Майкл Щур (@MichaelShchur) October 8, 2022
Looking at my last birthday surprise from @ADebunker pic.twitter.com/2mQLv59u40— Darth Putin (@DarthPutinKGB) October 8, 2022
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