Вибух на Кримському мосту: найсмішніші меми із соцмереж

Українці відреагували на вибух Керченського мосту іронічними дописами. ТСН.ua зібрав найкращі з них.

8 жовтня на Керченському мосту стався потужний вибух, окупаційна влада півострова стверджує, що зайнялася цистерна з паливом. Українці ж традиційно відреагували жартами на "бавовну", тим паче, що вибух стався на наступний день після дня народження Путіна.

pic.twitter.com/gwzPWkHneN — Aꑭother brick in the LL (@marusidze_live) October 8, 2022

У небі над кримським мостом було помічено Українського залізопуза, повідомляє «Щоденний віщун» pic.twitter.com/aPvS15Sfx1 — А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА (@ababahalamaha) October 8, 2022

Looking at my last birthday surprise from @ADebunker pic.twitter.com/2mQLv59u40 — Darth Putin (@DarthPutinKGB) October 8, 2022

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