Вибух на Кримському мосту: окупанти не можуть запустити поромну переправу через погоду

У суботу, 8 жовтня, не вдасться запустити Керченську поромну переправу з анексованого Криму. Хоч про це гучно заявляла "влада" півострова після вибуху на Кримському мосту.

Про це з посиланням на "владу" регіону повідомляють російські ЗМП.

Зазначається, що погодні умови не дозволяють запустити поромну переправу з анексованого півстрова до материкової Росії.

Тим часом "Мінтранс республіки" інформує, що пасажирське поромне сполучення таки запустять. Мовляв два пороми вже готують. До кінця доби обіцяють відкрити і автомобільне.

"Вибух" на Кримському мосту

Вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа. Російські окупанти спочатку повідомили, що зайнялася цистерна з паливом на потязі.

Згодом у Москві поінформували, що стався вибуху, який і призвів до пожежі. Зазначається, що стався підрив вантажного автомобіля. Спікер Держради Криму Володимир Константинов звинуватив в інциденті "українських вандалів".

Згодом президент-диктатор Володимир Путін відреагував на вибух і доручив створити урядову комісію через надзвичайну подію.

Читайте також: