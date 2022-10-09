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Вибух на Кримському мосту ускладнить логістику РФ – британська розвідка

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Вибух на Кримському мосту ускладнить логістику РФ – британська розвідка

Фото: Associated Press

Пожежа на Кримському мосту, яка сталася внаслідок вибуху, суттєво погіршить постачання російських військ на південному фронті.

Вибух на Кримському мосту ускладнить логістику російських окупантів на півдні та, ймовірно, "сильно торкнеться" президента Володимира Путіна.

Про це повідомили у зведенні розвідки Великої Британії.

Розвідники заявляють, що дві з чотирьох проїжджих частин Кримського мосту обвалились в кількох місцях довжиною в  250 метрів.

Відновиться  рух деяких транспортних засобів двома іншими проїжджими частинами, але пропускну здатність буде серйозно знижено.

Зазначається, що ступінь пошкодження залізничного полотна невідомий, але будь-яке серйозне порушення його пропускної спроможності, швидше за все, серйозно вплине на і так "напружену здатність" Росії підтримувати свої сили на півдні України. Залізничний переїзд Кримського мосту під час повномасштабного вторгнення Росії відіграв ключову роль у перекиданні важкої техніки на південний фронт.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо про вибух на Кримському мосту, який спричинив масштабну пожежу. Російська влада заявила, що спалахнули сім цистерн із паливом із залізничного складу, крім того, обрушилася частина дорожнього полотна.

Після вибуху на Кримському мосту окупанти вирішили не продавати мешканцям товарів першої необхідності більше трьох кілограмів в одні руки, щоб "уникнути штучного ажіотажу".

Однак в окупаційній адміністрації Криму запевняють, що запасів товарів першої необхідності на півострові вистачить терміном до 55 діб, а причин для підвищеного попиту нібито немає.

Горить Кримський міст: перші фото та відео в "Сніданку.Вихідний"

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