Вибух на Кримському мосту: в МЗС Естонії привітали "українські спецслужби"

На думку міністра закордонних справ Естонії, Україна причетна до НП у Криму.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу привітав "українські спецслужби", припустивши, що Україна може бути причетна до ранкового вибуху на Кримському мосту.

Про це Урмас Рейнсалу сказав у коментарі виданню Delfi.

"Естонія, безумовно, вітає це (вибух на Керченському мосту - ред.) і вітає українські підрозділи спеціального призначення, які, ймовірно, стоять за цією операцією", – заявив він.

Міністр закордонних справ наголосив на тому, що Кримський міст є надзвичайно важливою логістичною ланкою для Росії.

На думку Рейнсалу, підрив мосту був запланований до 70-річчя Путіна.

"Я вважаю, що ця мета стоїть дуже давно", – додав він.

Вибух на Кримському мосту

Рано вранці 8 жовтня на Кримському мосту сталася пожежа, яка виникла у результаті вибуху. Внаслідок пожежі зруйновані залізничне та автомобільне полотно. Рух по мосту перекритий.

Окупаційна "влада" Криму заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий, готується запуск поромної переправи.

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Військовий експерт Олександр Мусієнко наголосив, що потужний вибух на Кримському мосту – це лише початок. Російським загарбникам треба якнайшвидше тікати з Криму, оскільки ЗСУ продовжать знищувати військові об’єкти на тимчасово окупованому півострові.

"Після того як українські військові в особах генералів Залужного, Забродського визнали спроможність завдавати удари по військових об’єктах в окупованому Криму, я вважаю, що окупантам давно варто було б задуматися і скористатися тим, щоб залишити Крим. Україна доводить, що має цілеспрямований план щодо звільнення своїх територій і буде й надалі його дотримуватися. Це стосується і підриву забезпечення російських військ", - зазначив він.

Реакція України

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи вибух на Кримському мосту, наголосив, що "усе незаконне має бути зруйновано".

"Крим, міст, початок. Усе незаконне має бути зруйновано, усе вкрадене – повернуто Україні, усе російське окупаційне – вигнане", - йдеться у дописі.

Міністерство оборони України, коментуючи вибух та значне пошкодження Кримського мосту, нагадало про знищення вже двох символів окупаційної влади в тимчасово окупованому Криму.

"Ракетний крейсер "Москва" та Керченський міст – два сумнозвісні символи російської влади в українському Криму – знищені. Що на черзі, росіяни?", - йдеться у дописі.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розмістив у Твіттері відео, на якому палає Кримський міст та лунає пісня "З днем народження, містере президент!" у виконанні Мерілін Монро.

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