Вибух на Кримському мосту: як відреагувала українська сторона

На Кримському мосту сталася пожежа. Наразі через міст людей не пускають.

Близько шостої години ранку 8 жовтня було підірвано автомобільну частину Керченського мосту, зруйновано як мінімум два прольоти, спалахнули цистерни залізничного составу на верхньому рівні. Рух по мосту зупинено.

Українська сторона не залишилась осторонь і відреагувала на подію.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відгукнувся на підрив Керченського мосту оригінальним дописом у Твіттері, пов’язавши подію з днем народження диктатора Путіна.

На відео видно, як палає міст та лунає пісня "З днем народження, містере президент!" у виконанні Мерілін Монро — натяк на 70-річчя диктатора Володимира Путіна, яке той відзначав 7 жовтня.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак розмістив у Twitter емодзі мосту, а глава Мінцифри Михайло Федоров опублікував жартівливе фото із HIMARS біля мосту.

— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022

У Службі безпеки України теж відреагували на вибух на Кримському мосту.

Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря, зазначили в СБУ:

Світає,

Міст гарно палає;

Соловейко у Криму

СБУ зустрічає.

Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.

Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Кримський міст підірвано: пошкоджено залізничне полотно, обрушилися прольоти, на мосту горять 7 цистерн зі складу, що проходив у цей момент.

Представники російських спецслужб наразі намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст.

"Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.

Всі подробиці ЧП на Кримському мосту читайте в нашому матеріалі.

За останню добу лише 9 морських суден змогли пройти Керченський міст

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