Вибух на Кримському мосту: як відреагувала українська сторона

На Кримському мосту сталася пожежа. Наразі через міст людей не пускають.
Близько шостої години ранку 8 жовтня було підірвано автомобільну частину Керченського мосту, зруйновано як мінімум два прольоти, спалахнули цистерни залізничного составу на верхньому рівні. Рух по мосту зупинено.
Українська сторона не залишилась осторонь і відреагувала на подію.
Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов відгукнувся на підрив Керченського мосту оригінальним дописом у Твіттері, пов’язавши подію з днем народження диктатора Путіна.
На відео видно, як палає міст та лунає пісня "З днем народження, містере президент!" у виконанні Мерілін Монро — натяк на 70-річчя диктатора Володимира Путіна, яке той відзначав 7 жовтня.
Доброго ранку, Україно! pic.twitter.com/UQMI6LheSR— Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) October 8, 2022
Глава Офісу президента Андрій Єрмак розмістив у Twitter емодзі мосту, а глава Мінцифри Михайло Федоров опублікував жартівливе фото із HIMARS біля мосту.
— Andriy Yermak (@AndriyYermak) October 8, 2022
October 8, 2022
У Службі безпеки України теж відреагували на вибух на Кримському мосту.
Сьогодні - чудовий привід, щоб трішки перефразувати слова нашого Кобзаря, зазначили в СБУ:
Світає,
Міст гарно палає;
Соловейко у Криму
СБУ зустрічає.
Водночас офіційно у СБУ поки не коментують свою участь у цих подіях.
Нагадаємо, 8 жовтня стало відомо, що Кримський міст підірвано: пошкоджено залізничне полотно, обрушилися прольоти, на мосту горять 7 цистерн зі складу, що проходив у цей момент.
Представники російських спецслужб наразі намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст.
"Міністр транспорту" Криму Микола Лукашенко повідомив про обмеження руху автомобільною та залізницею на Кримському мосту. У зв'язку з подією окупанти готуються запустити поромну переправу.
Всі подробиці ЧП на Кримському мосту читайте в нашому матеріалі.
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