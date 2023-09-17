Вибух на нафтобазі у РФ та постріли у Севастополі: головні новини ночі 17 вересня 2023 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
Головні новини ночі 17 вересня 2023 року:
- У Севастополі на вулицях міста пролунали постріли — ЗМІ Читати далі –>
- У Орловській області РФ пролунав вибух та почалась пожежа на нафтобазі (відео) Читати далі –>
- Данілов розповів, що пришвидшить закінчення російської агресії проти України Читати далі –>
- Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України Читати далі –>
- У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи Читати далі –>
Читайте також: