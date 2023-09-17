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Вибух на нафтобазі у РФ та постріли у Севастополі: головні новини ночі 17 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1917
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Вибух на нафтобазі у РФ та постріли у Севастополі: головні новини ночі 17 вересня 2023 року

Вибух / Фото: Associated Press

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Головні новини ночі 17 вересня 2023 року:

  • У Севастополі на вулицях міста пролунали постріли — ЗМІ Читати далі –>
  • У Орловській області РФ пролунав вибух та почалась пожежа на нафтобазі (відео) Читати далі –>
  • Данілов розповів, що пришвидшить закінчення російської агресії проти України Читати далі –>
  • Росія вп'ятеро скоротила свій військовий контингент в Арктиці після вторгнення до України Читати далі –>
  • У Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
1917
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