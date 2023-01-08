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Вибух на трубопроводі у "ЛНР": 11 тисяч осіб залишилися без газу

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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1193
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Вибух на трубопроводі у "ЛНР": 11 тисяч осіб залишилися без газу

Фото: pixabay.com

11 тисяч абонентів залишилися без газу: стався вибух на магістральному трубопроводі у тимчасово окупованому Лутугиному

Вибух стався на магістральному трубопроводі у «ЛНР».

Так званий «Луганськгаз» повідомив, що через кілька годин після аварії було ліквідовано. Подачу газу людям планують поновити після закінчення ремонтних робіт.

Причини вибуху на трубопроводі «влада» не озвучує.

Зауважимо, що Лутугине – місто у Луганській області України, адміністративний центр Лутугинського району. З 2014 року населений пункт контролюється так званою ЛНР.

Вибухи 7-8 січня

У ніч на 8 січня в Херсоні пролунали вибухи.

За інформацією соцмереж ворог обстріляв Херсон запальними снарядами. Фото та відео демонструють у соцмережах.

Також серія гучних вибухів пролунала у тимчасовому окупованому Мелітополі. Більше подробиць поки що не відомо.

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Дата публікації
Перегляди
1193
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