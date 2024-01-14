Вибух над околицями Кривого Рогу: російська ракета не долетіла до цілі

У неділю, 14 січня, під час оголошеної у Криворізькому районі повітряної тривоги місцеві мешканці були стривожені гучним вибухом.

Як повідомили в раді оборони Дніпропетровської області, вибух був наслідком роботи українських захисників неба.

“Наші ПвК “Схід” перетворили чергову ракету на бляшанку. Так так, вибух який ви чули - це успішна робота наших захисників неба. Вкотре дякуємо вам за чудову роботу”, - йдеться у повідомленні.

Цю інформацію також підтвердив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

“У Криворізькому районі працювала ППО. Наші захисники збили ворожу ракету”, - написав він.

За неофіційними даними, засоби ППО збили ракету Х-59. Це високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару окупаційних військ РФ по Кривому Рогу вранці 8 січня було пошкоджено колію швидкісного трамвая, а також торговельний центр, одна людина загинула, ще троє – поранені.

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