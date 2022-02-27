Вибух нафтобази біля Василькова: усі показники повітря на правому березі Києва в нормі

Вибух нафтобази біля Василькова: усі показники повітря на правому березі Києва в нормі

Про це запевнила КМДА.

У ніч проти 27 лютого російські окупанти завдали ракетний удар по нафтобазі в селі Крячки Васильківської громади. Внаслідок влучання спалахнула велика пожежа.

Як повідомляє офіційний Telegram-канал Київської міської державної адміністрації (КМДА), стан повітря на правому березі Києва не викликає побоювань. Усі показники перебувають в нормі.

Станом на 7:35 у Солом'янському районі зафіксовано наступні показники якості повітря:

◾️Азоту диоксид - 0.04 мг/м3, пізніше - 0 мг/м3. Норма - 0,2 мг/м3.

◾️Вуглецю оксид - 0.5-1.2 мг/м3 наразі знижується. Норма - 5,0 мг/м3.

◾️Ангідрид сірчаний - 0 мг/ м3. Норма - 0,5 мг/ м3.

Довіряйте лише офіційним джерелам інформації, закликали в КМДА.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

втрати особового складу - понад 3000 осіб,

танки - близько 100,

бойові броньовані машини - близько 540,

гармати - 15,

ЗРК "Бук" - 1,

літаки - 16,

вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія наносить удари по цивільному населенню: