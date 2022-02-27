Вибух нафтобази у Василькові: синоптикиня розповіла, куди вітер може понести шкідливий дим

Доступ рятувальників до гасіння вогню обмежений через бойові дії.
У Василькові Київської області продовжує горіти нафтогаза, яку обстріляли російські окупанти. Пожежники не можуть там працювати на повну через бойові дії.
Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим.
"Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно-західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі", - зазначила Наталія Діденко.
Крячки, де розташована нафтобаза, розташована на мапі вище Василькова. Тому, враховуючи напрямок вітру, дим нині йде на саме місто. Далі - це можуть бути Біла Церква, Тараща, Миронівка.
Ранок, північно-західний вітер - дим на Білу Церкву, Фастів, Скриву, Андрушівку, Козятин, Бердичів.
Під вечір неділі, південно-східний - дим на Обухів, Українку, Ржищів, Переяслав, Канів.
Наталія Діденко додала, що "вікна й так краще зараз тримати закритими, а в цій ситуації - тим більше. Ще раз уважно почитайте, куди більше зміщуватиметься дим і гарь. Хай кожному воздасться за діла його. Обов'язково воздасться".
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- втрати особового складу - понад 3000 осіб,
- танки - близько 100,
- бойові броньовані машини - близько 540,
- гармати - 15,
- ЗРК "Бук" - 1,
- літаки - 16,
- вертольоти - 18.
З чого почалося російське військове вторгнення до України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
Як починалася війна Росії проти України:
- Рано-вранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Одразу ж було чути вибухи у великих містах України - Росія на чолі з Путіним розпочала війну проти України. Обстріли українських міст та сіл тривають.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
Росія наносить удари по цивільному населенню:
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