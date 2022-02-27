Вибух нафтобази у Василькові: синоптикиня розповіла, куди вітер може понести шкідливий дим

Доступ рятувальників до гасіння вогню обмежений через бойові дії.

У Василькові Київської області продовжує горіти нафтогаза, яку обстріляли російські окупанти. Пожежники не можуть там працювати на повну через бойові дії.

Синоптикиня Наталія Діденко розповіла, куди вітер може віднести небезпечний дим.

"Дим та шкідливі речовини будуть розтікатися. Що зараз із вітром? У Василькові зараз напрямок вітру північний, тобто з півночі, невеликий. Далі, під ранок, напрямок перейде на північно-західне походження. Вдень у неділю дутиме знову з півночі, але посилиться. В другій половині дня неділі вітер зміниться на південно-східний, помірний, не слабкий. Легко розрахувати, куди коливатиметься основна маса цієї небезпечної гарі", - зазначила Наталія Діденко.

Крячки, де розташована нафтобаза, розташована на мапі вище Василькова. Тому, враховуючи напрямок вітру, дим нині йде на саме місто. Далі - це можуть бути Біла Церква, Тараща, Миронівка.

Ранок, північно-західний вітер - дим на Білу Церкву, Фастів, Скриву, Андрушівку, Козятин, Бердичів.

Під вечір неділі, південно-східний - дим на Обухів, Українку, Ржищів, Переяслав, Канів.

Наталія Діденко додала, що "вікна й так краще зараз тримати закритими, а в цій ситуації - тим більше. Ще раз уважно почитайте, куди більше зміщуватиметься дим і гарь. Хай кожному воздасться за діла його. Обов'язково воздасться".