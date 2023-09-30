Вибух нафтопроводу на Івано-Франківщині: над селом здійнялися клуби диму (відео)

За попередньою інформацією, на місці аварії постраждало 3 особи.
У суботу, 30 вересня, в селі Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині стався порив нафтопроводу.
Як повідомили в ДСНС, близько 17:00 внаслідок розлиття нафтопродуктів спалахнула пожежа, вогонь поширився на приватний будинок.
За попередньою інформацією, на місці аварії постраждало 3 особи.
"Наразі засувки на нафтопроводі перекриті. На місці працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні ДСНС.
За словами місцевих мешканців, пожежа спалахнула на одному з локальних нафтопроводів, які йдуть із місць видобутку нафти в цьому районі до нафтопереробного підприємства "Нафтохімік Прикарпаття" в місті Надвірна. За кілька годин до пориву й загоряння на трубопроводі начебто проводили якісь ремонтні роботи.
Нагадаємо, ввечері 25 вересня на Івано-Франківщині сталася масштабна пожежа в оздоровчому таборі, де перебували діти з Києва. В момент надзвичайної події там перебувало понад 140 дітей.
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