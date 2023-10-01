Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: діти перебувають у тяжкому стані з сильними опіками

На Прикарпатті стався прорив нафтопроводу в результаті чого виникла масштабна пожежа.

Внаслідок вибуху на нафтопроводі, який стався у суботу, 30 вересня поблизу села Стримба на Івано-Франківщині, двоє хлопчиків 8 та 11 років отримали сильні опіки та перебувають у вкрай тяжкому стані в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні.

Про це у коментарі "Суспільному" повідомив головний лікар медичного закладу Тарас Мельник.

"Вони – в тяжкому опіковому шоку. Наразі виводимо дітей з нього. Діти перебувають на штучній вентиляції легенів. 30 вересня та 1 жовтня медики прооперували пацієнтів. 85% глибокого опіку в меншої дитини, в іншої – 80%. До того ж важкий опік дихальних шляхів. Одних інфузійних розчинів на добу йде 8 літрів. Діти всім забезпечені на 100%", розповів лікар.

Нагадаємо, внаслідок пожежі на нафтопроводі поблизу села Стримба госпіталізували п’ятьох потерпілих, з них – двоє дітей.

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