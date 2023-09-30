Вибух нафтопроводу на Прикарпатті: кількість постраждалих зросла (нове відео)

Госпіталізували п’ятьох потерпілих, з них - двоє дітей.

Внаслідок пориву нафтопроводу, який стався у суботу, 30 вересня, поблизу села Стримба Надвірнянського району на Івано-Франківщині, зросла кількість постраждалих.

Про це повідомив голова Надвірнянської територіальної громади Зіновій Андрійович, опублікувавши відео з місця НП.

За його словами, 5 людей госпіталізовано до Надвірнянської центральної районної лікарні з опіками. Серед постраждалих — двоє дітей.

“Все робимо для того, щоб оперативно подбати про здоровʼя постраждалих”, - запевнив мер Надвірної, зауваживши, що при потребі людей переведуть для лікування до медичних закладів в Івано-Франківську.

Зіновій Андрійович повідомив, що на місці НП працюють всі надзвичайні служби.

“Що стало причиною вибуху і пожежі, будуть встановлювати відповідні правоохоронні служби”, - зазначив він.

За словами чиновника, русло річки Стримба вкрите слідами нафти, яка витекла з нафтопроводу, але незрозуміло, чому саме спалахнула пожежа. “Нафта просто так не загоряється”, - наголосив він.

Зіновій Андрійович також підтвердив інформацію, що цей нафтопровід кілька разів ремонтували.

Голова територіальної громади також пообіцяв, що господарські споруди, які постраждали від вогню, будуть відновлювати за участі місцевої влади.

Від вибуху нафтопроводу на Прикарпатті постраждало 5 осіб

Нагадаємо, раніше в ДСНС України повідомили про порив нафтопроводу біля села Стримба, в результаті чого виникла масштабна пожежа.

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