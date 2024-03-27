Вибух прогримів біля будинку в.о. мера Костополя: почато розслідування (фото)

На місці інциденту, окрім пошкоджень, правоохоронці виявили під колесом авто предмет, схожий на гранату.

Виконувач обов’язків голови Костопільської територіальної громади на Рівненщині повідомив, що в ніч проти 27 березня поряд із його житловим будинком пролунав вибух. Прокуратура розпочала розслідування за цим фактом.

Про це повідомила Рівненська обласна прокуратура.

У заяві вказано, що Здолбунівська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактами умисного знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі, а також незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Як уточнили у прокуратурі, у ніч проти 27 березня в. о. голови Костопільської тергромади повідомив до поліції про те, що поряд із його житловим будинком було чутно звук, схожий на вибух.

На місце інциденту виїхала слідчо-оперативна група. Правоохоронці виявили там пошкоджене службове авто Skoda Fabia, припарковане біля подвір’я посадовця. Також було пошкоджено паркан господарства та житловий будинок. А ще правоохоронці знайшли під колесом машини предмет, схожий на гранату.

Зараз тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини скоєння кримінальних правопорушень та причетні до них особи. Призначено низку необхідних експертиз.

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Місце вибуху біля будинку в. о. голови Костопільської територіальної громади / Фото: Рівненська обласна прокуратура

Місце вибуху біля будинку в. о. голови Костопільської територіальної громади / Фото: Рівненська обласна прокуратура

До слова, раніше правоохоронці на Черкащині затримали "смотрящого" за Уманню та кілера, які планували вбити суддю.

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