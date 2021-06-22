Пожежа у багатоповерхівці на Київщині приховала сліди страшного злочину

Убивця вирізав серце 47-річному мешканцеві зруйнованої квартири.

Правоохоронцям стали відомі нові подробиці вибуху та пожежі в багатоповерхівці у селі Білогородці під Києвом. Квартиру 47-річного чоловіка підпалили, щоб приховати сліди жорстокого вбивства. Про несподіваний поворот у справі йдеться у сюжеті ТСН.19:30.

За словами начальника Головного управління Нацполіції в Київській області Андрія Нєбитова, експерти встановили, що загиблий помер ще до виникнення пожежі, а причиною смерті було нанесення йому тяжких тілесних ушкоджень.

“У нього перерізане горло, є три удари в груди ножем і вирізане серце та частина легень”, - розповів жахливі подробиці злочину очільник поліції Київщини.

Про загиблого відомо, що він був ветераном АТО, останнім часом підпрацьовував на будівництві. У будинку, який згорів, він орендував квартиру на третьому поверсі.

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Внаслідок пожежі, яку влаштував убивця, щоб приховати сліди злочину, постраждали 14 мешканців будинку, трьох із них госпіталізували. Білогородська сільрада відкрила погорільцям клуб, щоб ті могли переночувати, проте їх прийняли в своїх домівках сусіди, родичі та просто чуйні односельці.

Місцева чиновниця збирає заяви від постраждалих і обіцяє посильну допомогу від сільради. За програмою "Турбота" максимальну суму на відшкодування житла передбачено в розмірі 50 тисяч гривень.

“Жахливо почуваюся. Квартира згоріла вщент повністю. Обіцяють житло, але не знаю чи можна буде привести туди дитину. Все згоріло...” - нарікає мешканка згорілого будинку Лілія, яка невдовзі готується стати матір’ю.

За підозрою у вбивстві та підпалі будинку поліція затримала 43-річного чоловіка, який мешкав неподалік. Він моряк, його родина нині живе у Севастополі.

За навмисне вбивство та знищення майна небезпечним способом йому загрожує довічне ув’язнення. Наразі слідчі встановлюють, що саме стало причиною злочину.

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