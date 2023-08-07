Вибух у будинку Полтави: рятувальні роботи завершено, названо попередню версію трагедії (фото)

У полтавській багатоповерхівці на вулиці Квітучій пролунав вибух. Це сталося в одній із квартир на третьому поверсі. За останніми даними, троє постраждалих, жертв немає.

Про це повідомили в МВС України.

"6 серпня о 22:15 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що в одній з квартир на 3 поверсі дев’ятиповерхового будинку на вул. Квітуча м. Полтава стався вибух з подальшим руйнуванням конструкцій. Було пошкоджено міжповерхові плити перекриття між 2, 3 та 4 поверхами, міжкімнатні перегородки в квартирі де сталася подія. Внаслідок вибуху постраждало 3 людини, з яких 2 госпіталізовано до лікарні. Врятовано 7 осіб, 2 особи з інвалідністю евакуйовано та передано медикам", - йдеться у повідомленні відомства.

Наслідки вибуху

Роботи з ліквідації наслідків вибуху завершені.

Слідчим поліції розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі або аварії, якою заподіяно шкоду здоров’ю людей або майнову шкоду у великому розмірі) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Попередня версія - вибух газу.

Нагадаємо, вибух стався 6 серпня. На місці працювали відповідні служби.

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