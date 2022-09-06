Вибух у центрі Чернігова: у ДБР повідомили деталі та розповіли про стан поранених дітей

Подія відбулася в центрі міста на ярмарку на підтримку ЗСУ.
В Державному бюро розслідувань повідомили обставини, за яких протитанкова граната вибухнула в руках дитини під час виставки в Чернігові, та розповіли про стан поранених дітей.
Про це 6 вересня в ефірі телемарафону розповіла речниця ДБР Тетяна Сапьян.
"На ярмарку десятирічний хлопчик попросив у військовослужбовця дозвіл натиснути і спробувати, як це може бути вжитті, реактивну протитанкову гранату. Вона виявилася зарядженою та вистрілила, це призвело до поранення", - сказала речниця ДБР.
Сапьян також зазначила, що станом на сьогоднішній день через порушення правил поводження зі зброєю в Чернігові по медичеу допомогу звернулися 15 людей, з них восьмеро – діти. Двоє дітей перебувають на стаціонарному лікуванні, один із хлопчиків у тяжкому стані в реанімації. Також до медиків звернулися семеро дорослих: один перебуває на стаціонарному лікуванні, інших лікарі відпустили.
За словами речниці, 6 вересня упродовж дня буде обрано запобіжний захід двом військовослужбовцям, причетним до поранення дітей на виставці. Сторона обвинувачення клопотатиме про взяття їх під варту.
Нагадаємо, 3 вересня вдень у Чернігові пролунав вибух – здетонував боєприпас. Станом на 4 вересня кількість поранених внаслідок вибуху зросла до 15 осіб. 5 вересня Державне бюро розслідувань повідомило про підозру двом військовослужбовцям, які причетні до поранення дітей на виставці зброї у Чернігові. Санкція статті, за якою висунута підозра, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. Чоловіків затримали, до суду буде подано клопотання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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