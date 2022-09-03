Вибух у центрі Чернігова: в ОВА повідомили деталі та розповіли про стан і кількість травмованих дітей

Внаслідок вибуху в історичному центрі Чернігова постраждали троє дітей, дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Не можу не відреагувати на трагедію, що сталася сьогодні в історичному центрі міста. На заході, що передбачав інтерактив для дітей, чомусь була і експозиція з бойовою зброєю, яка спрацювала. Троє дітей постраждали. Зокрема дворічний хлопчик перебуває в тяжкому стані. Усім надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", - зазначив він.

Очільник області також додав, що наразі триває обстеження місця подій та з'ясування походження небезпечних експонатів. На місці працюють слідчі. Винні будуть покарані, запевнив Чаус.

Варто зазначити, що вдень 3 вересня у Чернігові біля художнього обласного музею ім. Галагана, на Валу, пролунав вибух. За попередньою інформацією, біля музею проходила виставка боєприпасів, один з яких здетонував. Спочатку повідомлялося про двох поранених дітей. Пізніше стало відомо, що постраждали троє дітей, один з яких перебуває в реанімації.

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