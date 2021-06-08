Вибух у Харкові: поліція затримала зловмисника, який кинув гранату

Медики надають трьом постраждалим допомогу на місці інциденту.

У поліції підтвердили факт вибуху на вулиці Гагаріна у Харкові. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини події.

Про це інформує пресслужба Нацполіції Харківщини.

Попередньо відомо, що зловмисник кинув гранату. Постраждали троє людей. Медики надають їм допомогу на місці інциденту.

"Інформація про подію на проспекті Гагаріна надійшла до відділу поліції №1 Харківського райуправління поліції №1 8 червня о 21:53 від перехожого. За адресою виїхала слідчо-оперативна група", — йдеться в повідомленні.

Зловмиснка 1992 року народження затримали, зараз з ним працюють копи.

Нагадаємо, що у Харкові зловмисник кинув гранату в людей.

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