Вибух в Івано-Франківську став наслідком ліквідації агентів РФ - подробиці (фото)

В Івано-Франківську, 11 березня російська спецслужба підірвала двох своїх агентів, які переносили саморобний вибуховий пристрій поблизу залізничного вокзалу.

Про це повідомила пресслужба Служба безпеки України.

"Як встановило розслідування, поплічниками ворога виявилися двоє місцевих неповнолітніх 15 і 17 років, яких рф завербувала через телеграм-канали із пошуку "легких грошей" і втягнула у злочинну діяльність. Унаслідок події 17-річний зловмисник загинув на місці, а його 15-річного спільника госпіталізовано з тяжкими пораненнями", - йдеться у повідомлені.

Наслідки вибуху в Івано-Франківську

Наслідки вибуху в Івано-Франківську

Вибух в Івано-Франківську став наслідком ліквідації агентів РФ

Згідно з даними слідства, двоє неповнолітніх за обіцянку отримати гроші від окупантів, за інструкцією кураторів РФ виготовили дві саморобні вибухівки, замасковані під термоси, і підготували їх до активації. Це все відбувалося в орендованій квартирі, яку для підготовки вибухів забезпечили російські куратори. Квартира знаходилася в одному з багатоповерхових будинків недалеко від залізничного вокзалу.

Наслідки вибуху

Наслідки вибуху

Після того, як пристрої були готові, зловмисники привели їх у бойову готовність і вирушили до визначеного місця для їхнього встановлення. Близько 18:30 11 березня, коли фігуранти вже наближалися до місця розташування одного з вибухових пристроїв, російська спецслужба активувала перший СВП через GPS-сигнал. Вибухова хвиля уразила не лише зловмисників, а й двох випадкових перехожих, що опинилися на шляху. У той же час був підірваний і другий пристрій, залишений у квартирі.

Наразі СБУ підготувала офіційне повідомлення про підозру 15-річному підлітку за кількома статтями Кримінального кодексу України. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за терористичний акт та виготовлення вибухових пристроїв. Також вирішується питання щодо дій двох дівчат, які брали участь у підготовці теракту разом з фігурантами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за інформацією, наданою правоохоронцями, в обох випадках вибухнули невідомі предмети. Один вибух стався на даху житлового будинку, що спричинило пожежу.

Ми раніше інформували, що за словами очевидців, вибух, після якого ввечері вівторка, 11 березня, загорівся дах житлового будинку в Івано-Франківську, стався через падіння стороннього предмета.

Читайте також: