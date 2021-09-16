Вибух у Карпатах міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн - поліція

За цим фактом у поліції відкрили кримінальне провадження.

Вибух у Карпатах, який забрав життя двох чоловіків, за попередніми даними, міг спричинити снаряд часів минулих світових воєн.

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Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, а також ДСНС.

"За попередньою інформацією, в горах на Рахівщині вибухнув снаряд часів Першої світової війни, внаслідок чого двоє туристів загинули, ще п’ятеро госпіталізовані до лікарні з травмами різного ступеню важкості та контузіями... Відомо, що на вказаній території, де відпочивали туристи, проходила Лінія Арпада. На місці події виявлено вибоїну, що виникла внаслідок вибуху, та уламки металу з корозією, схожі на уламки снаряду часів Першої світової війни", - йдеться у повідомленні.

Національна поліція України

Національна поліція України

Водночас начальник Головного управління ДСНС України в Івано-Франківській області Володимир Чернецький зазначив, що подія сталася в місці бойових дій "Брусиловського прориву" (часів Першої світової війни) та Лінії Арпада (часів Другої світової війни). Через що, можливо, було знаходження вибухонебезпечних предметів. Він додав, що у складі групи з 12 туристів був один іноземець.

У поліції також уточнили, що це сталося на полонині Григорів, що на горі Кукол, куди на власних авто приїхала група туристів з Івано-Франківської області. Загалом було 12 людей, серед яких двоє дітей віком 2 та 5 років.

Нагадаємо, що ввечері 15 вересня у Карпатах загинуло два чоловіка віком 29 і 36 років, ще четверо жінок отримали поранення. Трагедія сталася коли група туристів грілася біля багаття, оскільки на тому місці, де відпочиваючі розвели вогнище, пролунав вибух.

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