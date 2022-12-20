Вибух у комендатурі поліції Польщі: високопосадовець ДСНС України позбувся посади

У Міністерстві внутрішніх справ Польщі стверджують, що відомство отримало повідомлення про відсторонення заступника голови ДСНС України Дмитра Бондара, який відповідальний за передання "вибухового" подарунка коменданту поліції Польщі.

Про це написав голова МВС Польщі Маріуш Камінський у Twitter.

"Я отримав інформацію, що особа, відповідальна за передачу подарунка коменданту поліції Польщі генералу Шимчику, заступник голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій генерал Бондар, відсторонений від посади. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - написав Камінський. В Україні також відкрито кримінальне провадження у цій справі", - йдеться у його повідомленні.

Пізніше у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій спростували інформацію про відсторонення заступника голови ДСНС. Керівниця відділу взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю ДСНС Оксана Трухачова у коментарі для ЗМІ заявила, що поки вона не має такої інформаціїї.

"Можливо в них (МВС Польщі) якась інша інформація, станом на зараз у мене такої інформації нема. Офіційну нашу позицію можна побачити на сайті", – сказала Трухачова.

Вибух біля кабінету начальника поліції у Польщі: що відомо

14 грудня у Варшаві в суміжному з кабінетом начальника Головного управління Нацполіції приміщенні стався вибух - здетонував "подарунок", який керівник поліції отримав під час візиту до України. Генерал Ярослав Шимчик отримав зазнав легких поранень і був госпіталізований.

Українська сторона повідомили, що відповідні відоства з'ясовують обставини вибуху в Польщі "подарунка", отриманого тамтешнім начальником поліції під час перебування в Україні.

19 грудня Державна служба з надзвичайних ситуацій України надала офіційний коментар щодо нещасного інциденту та висловила щирий жаль у зв’язку з цим.

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