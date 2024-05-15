Вибух у Миколаєві: куди влучила російська ракета (фото)

Відомо вже про 6 постраждалих після атаки по місту російських окупантів.

У середу, 15 травня, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву виникла пожежа на території СТО в одному з районів міста. Кількість постраждалих зросла.

Про це повідомили в ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Станом на 16:00 пожежу, що виникла після ракетного удару, ліквідовано.

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“Горіла територія СТО в одному з районів міста, зокрема будівля та припарковані поруч автомобілі, на площі 400 кв. м. Попередньо, відомо вже про 6 постраждалих”, - повідомили в ДСНС.

Для ліквідації наслідків удару було залучено 42 вогнеборців та 8 одиниць техніки, зокрема — на місці пожежі працював тактичний робот Magirus Wolf R1.

Нагадаємо, раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що внаслідок обстрілу міста було пʼять постраждалих. Всім медична допомога надана амбулаторно.

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