Вибух у прифронтовій Станиці Луганській: дві людини перебувають у важкому стані

Вибух у прифронтовій Станиці Луганській: дві людини перебувають у важкому стані

За даними надзвичайників, здетонував газовий балон.

У прифронтовій Станиці Луганській у кав'ярні стався вибух. Дві людини наразі перебувають у тяжкому стані, також в лікарні - дитина і ще п'ятеро осіб.

Про це йдеться у випуску ТСН.Ранок 14 лютого.

За даними надзвичайників, здетонував газовий балон. Після вибуху зайнялася пожежа. Аби її загасити рятувальникам знадобилося чотири години.

Восьмеро потерпілих терміново ушпиталили, ще четверо - легко травмовані і лікуються вдома.

Загалом 12 людей зазнали опіків та травм внаслідок НП.

У Станиці Луганській стався вибух у кав'ярні – 12 людей зазнали опіків | Новини України

Нагадаємо, раніше у Києві в приватному будинку в результаті вибуху загинув чоловік.

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