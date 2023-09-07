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Вибух у Ростові та електронний реєстр призовників: головні новини ночі 7 вересня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
919
Час на прочитання
1 хв
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Вибух у Ростові та електронний реєстр призовників: головні новини ночі 7 вересня 2023 року

Вибух у Ростові

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 7 вересня 2023 року:

  • У Ростові пролунав вибух біля штабу Південного військового округу (відео) Читати далі –>
  • Повинні заплатити за війну: США вперше передадуть Україні активи російських олігархів Читати далі –>
  • Міноборони хоче створити електронний реєстр призовників Читати далі –>
  • Мер Москви заявив про збиття безпілотника Читати далі –>
  • У Росії не вистачає матеріалів для виготовлення зброї - ISW Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
919
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