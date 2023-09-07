Вибух у Ростові та електронний реєстр призовників: головні новини ночі 7 вересня 2023 року

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Головні новини ночі 7 вересня 2023 року:
- У Ростові пролунав вибух біля штабу Південного військового округу (відео) Читати далі –>
- Повинні заплатити за війну: США вперше передадуть Україні активи російських олігархів Читати далі –>
- Міноборони хоче створити електронний реєстр призовників Читати далі –>
- Мер Москви заявив про збиття безпілотника Читати далі –>
- У Росії не вистачає матеріалів для виготовлення зброї - ISW Читати далі –>
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