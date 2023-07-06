Вибух у Шевченківському суді Києва: у Раді суддів пояснили тривалий розгляд справи Гуменюка

Рада суддів України ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачувані (підсудні) тримаються під вартою понад п’ять років.

Справа Ігоря Гуменюка, який у середу, 5 липня, влаштував вибухи у Шевченківському районному судді міста Києва, слухалася майже вісім років.

У заяві, опублікованій 6 липня, Рада суддів України пояснила причини такого тривалого розгляду.

Що сталося у суді

У Раді суддів нагадали, що напередодні у приміщенні суду обвинувачуваний Ігор Гуменюк намагався захопити у заручники конвоїрів, поранив двох спецпризначенців та здійснив самопідрив, у результаті якого сам загинув.

У заяві зауважили, що цей чоловік звинувачувався у терористичному акті під Верховною Радою України 31 серпня 2015 року, коли загинуло четверо нацгвардійців, а ще 65 військовослужбовців отримали вогнепальні поранення й тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.

“Відтак, через місяць буде 8 років як підсудний очікував на справедливий і законний вирок. Так само його очікували й потерпілі. Але вироку не відбулося, як не відбулося і завершення ретельного розслідування всіх обставин кримінального провадження, у якому оцінку діяльності органів досудового розслідування мав би надати суд”, - йдеться у заяві.

Чому розгляд справи Гуменюка тривав так довго

Рада суддів України заявила, що випадок у Шевченківському районному суді міста Києва викрив суттєві проблеми у процедурних питаннях Кримінального процесуального кодексу України.

“Вони [проблеми] стосуються як недосконалості самого КПК з огляду на можливості зловживання сторонами своїми процесуальними правами, так і формалізованої участі в процесах, що передбачають довічне ув’язнення, присяжних. Саме через вибуття з процесу одного присяжного напередодні стадії судових дебатів слухання по справі розпочалися спочатку”, - повідомили в Раді суддів.

Представники судової влади наголосили, що такий тривалий розгляд справ у кримінальних провадженнях, які передбачають участь присяжних, характерна для більшості судів і без “удосконалення процедурних питань та змін до законодавства не обійтися”.

Рада суддів України заявила, що ініціює вивчення стану розгляду справ у судах, де обвинувачувані (підсудні) тримаються під вартою понад п’ять років. У процесі буде зібрано не лише інформацію про кількість таких справ та причини їх тривалого розгляду, але й інформацію про стан матеріально-технічного забезпечення цих судів.

Як не допустити повторення такого випадку

Представники українського судочинства наголосили, що механізми конвоювання підсудних та система охорони в судах потребують вдосконалення.

“Особливо в тих судах, які розглядають складні, резонансні, соціально-значимі кримінальні справи. Більшість таких судів, на відміну від Шевченківського районного суду, не обладнані залами судових засідань у достатній кількості, належними приміщеннями для утримання підсудних тощо. Про належне матеріально-технічне забезпечення більшості таких судів говорити на жаль не доводиться”, - йдеться у заяві.

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У Раді суддів України наголосили, що розумні строки розгляду справ “мають стати не тільки рядком в законодавстві України, а й реальною основою для забезпечення законного і справедливого судочинства без порушення прав людини та норм міжнародних конвенцій”.

“Забезпечення цих строків не лише обов'язок суду, а й обов'язок усіх учасників судового розгляду, сторін захисту та обвинувачення”, - йдеться у заяві.

Нагадаємо, 5 липня у приміщенні Шевченківського районного суду міста Києва пролунав вибух. Скоїв його Ігор Гуменюк, який у серпні 2015 року кинув у бік правоохоронців гранати під приміщенням Верховної Ради. Ігор Гуменюк брав участь у Революції Гідності, деякий час був бійцем добровольчого батальйону "Січ" і воював в АТО. Розгляд справи Гуменюка тривав майже 8 років.

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