Вибух у ТЦК Рівного: виховательку внесли до "Миротворця" після коментаря у Facebook

Сама жителька Рівного запевняє, що її сторінку зламали.

Виховательку дитсадка з Рівного внесли в базу "Миротворець", після публікації коментаря під дописом у Facebook про вибухи у Рівненському ТЦК.

Про це пише "Суспільне Рівне".

"Перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Усвідомленні дії, направлені на підрив обороноздатності України і зрив мобілізаційних заходів... Радіє загибелі й пораненню людей під час вибуху в Рівненському ТЦК 1 лютого", – цитує видання повідомлення з "Миротворця".

Скриншот коментаря жінки з соцмереж / Суспільне Рівне

Зазначалось, що жінка працює в рівненському дитсадку.

У Рівненській міській раді відповіли, що з 3 лютого ситуацію прокоментують у міськраді, адже дитсадок є комунальним закладом освіти.

Сама жителька Рівного, яку занесли до "Миротворця", запевнила журналістів, що не публікувала коментаря під дописом у Facebook. Жінка стверджує, що її акаунт в соцмережі хтось зламав. Також вона звернулася із заявою до правоохоронців.

"Я до ЗСУ дуже добре ставлюся. Я завжди за них молюся, допомагаю, як можу", – додала рівнянка.

Нагадаємо, вчора, 1 лютого, у приміщенні Рівненського ТЦК пролунав вибух. В результаті загинула 1 людина, ще 6 дістали поранення.

Крім того, у місті Пирятин на Полтавщині чоловік застрелив військовослужбовця Полтавського РТЦК. Інцидент стався на автозаправці в Пирятині, коли троє військових ТЦК супроводжували групу мобілізованих до 199-го навчального центру.

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